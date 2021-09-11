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"القومي لعلوم البحار" يفجر مفاجأة عن إصابة غواص الساحل الشمالي (فيديو)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:43 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، تفاصيل واقعة هجوم سمكة قرش على أخد الغطاسين في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وقال "حمودة" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية مساء الجمعة، إن الواقعة حدثت في حدود الساعة 10 ونصف صباحًا وجرى التواصل مع وزير التعليم العالي الذي أمر بتشكيل لجنة لدراسة الأمر على الواقع.

وأضاف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، أن أحد أفراد الفريق البحثي قابل المصاب وبدأ في سؤاله عن تفاصيل حدوث الواقعة، مستطردًا: "قال أنه كان على بعد 300 متر من الشاطئ شاهد القرش تحته بـ7 أمتار وهجم عليه في غضون جزء من الثانية وبعد كده بدأ الغواص يعود على ظهره مسافة الـ300 متر حتى وصل إلى الشاطئ وخضع للعلاج".

وأشار إلى أن وفقًا لما أبلغ عنه الأطباء أن هذا الجرح تم بآلة حادة، لأن القرش عادة لا يهاجم بـ"سنة واحدة" ولكن يهاجم بمجموعة أسنان تحدث في خط واحد مسببة عدة جروح.

الكلمات المفتاحية

مصر سمكة قرش الساحل الشمالي

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