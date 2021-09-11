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أديب عن اطلاق اسم سمير غانم على أحد الكباري: "لمس قلبي"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائري، قائلا: "إحنا فجأة بقينا نكتشف أن في كوبري".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن اطلاق اسم الفنان سمير غانم على أحد الكباري لمسة جميلة من بلد الفن، ونوع من التكريم له، معلقا: "لمس قلبي"، مشيدا باطلاق اسم السيدة جيهان السادات على أحد الكباري.

وأضاف الإعلامي: "إحنا بلدنا لسه زحمة ولكن الوضع يتحسن بفضل الطرق والكباري الجديدة"، لافتا إلى أنه جاري إنشاء طرق وكباري جديدة في كل محافظات مصر، وليس في القاهرة والجيزة فقط.

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مصر محور شينزو ابي سمير غانم الفجر

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