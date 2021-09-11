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عمرو عز يتحدث لـ"الفجر الفني" عن دوره في عرض "هلاوس" والصعوبات التي واجهها

السبت 11/سبتمبر/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير: ياسمين عليوة
عبر الممثل الصاعد عمر عز، عن سعادته  للمشاركة في مسرحية "هلاوس"، والذي تعرض على خشبة مسرح الهناجر، مشير إلى أنه 


وتحدث "عز"، لـ"الفجر الفني"، عن دوره بـ"هلاوس"، قائلًا أنه يجسد دور كاتب ومخرج بالعرض، وأن جميع المشاهد التي يجسدها الفريق هو هي هلاوس، تدور في رأسه ثم يرى تمرد هذه الافكار عليه وتغير ما حدث من وحي خياله.


وتابع، أن شعوره في بدايه ترشيحه للعرض، اختلف تمام بعد أول بروفه، حيث أنه اعتقد أن الدور المطلوب تجيسده سهلًا، كونه يظل جالسًا على مكتب طوال فتره العرض، ولكن الامر أحتلف تمام فيما بعد، حيث أعتمدت احداث العرض على تعبيرات وجه، وكل ما يقوم بفعله باقي فريق العمل فهو تجسيد لملامح وجه. 


واختمم الممثل الصاعد عمر عز، حديثه، بالتعبير عن سعادته لرد فعل المخرج على أدائه بالعرض، حيث قاله له : "أنا تفاجئت بأنك شغال طول العرض، حتى في الاوقات التي انطفئت الاضاءه من عليه".

يذكر أن "هلاوس"، بطولة معتصم شعبان، وجورج فوزي، ومصطفي حزين، وعمر عز، وعبدالله سلطان، وعبدالرحمن القاضي، ونسمة عادل، ويشارك في الأداء كل من ريم عصام وأميرة إبراهيم وإعداد وإخراج وإعداد موسيقي محمد عبدالله كما شارك في تدريب الممثلين كل من مصطفى حزين وأحمد نجدي "أوسكار" ،قام بمكساج الصوت يسرا توفيق وتنفيذ الصوت عمر شقير، والديكور إهداء الفنان عمرو عبدالله، والإضاءة إهداء الفنان أبو بكر الشريف وتصميم وتنفيذ الملابس أميرة صابر، وإكسسوار هاجر كمال، وماكياج وأقنعة محمد فوزي "بكار"، ومساعدين إخراج تحت التمرين يوسف هاني وبسمة ناروز، ومروة حسن مساعد مخرج ، واحمد رضا مخرج منفذ، وشكر خاص لميريت ميشيل واحمد فؤاد واحمد الشاذلي ومحمد حجازي.

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