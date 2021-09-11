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عمرو أديب: عقد اجتماعات مصرية تركية لحل المشاكل العالقة (فيديو)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر كان يتم قصفها من خلال منصتين إعلاميتين من خارج مصر في نفس التوقيت الحالي العام الماضي، معلقا: "وضعنا دلوقتي بقا إزاي، في حاجات بتحصل ومش بناخد بالنا منها".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه كان هناك اجتماع لعدد من المسئولين المصريين في اسطنبول الأربعاء الماضي، لحل المشاكل العالقة مع الجانب التركي، مضيفا أن المنصات التي كانت تهاجم مصر أصبحت غير فعالة تقريبا.

وأضاف الإعلامي، أن سبتمبر 2021 مختلفا عن سبتمبر 2020، مؤكدا أن الجانب المصري حريص جدا في علاقاته.

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مصر عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

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