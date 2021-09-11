خطوة مفاجئة من ألفيش تجاه ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو، أن لاعبه داني ألفيس (38 عاماً) رفض الحضور إلى التدريبات واشترط حصوله على دين مليوني ناتج عن التأخير في دفع رواتبه لكي يستمر مع الفريق.





وقال مدير كرة القدم بنادي ساو باولو كارلوس بيلمونت: "أبلغنا داني ألفيس عن طريق وكلاء أعماله، أنه لن يعود إلى النادي قبل تسوية الدين المالي الذي يدين به ساو باولو إلى اللاعب"، كما اعترف أن مدرب الفريق هيرنان كريسبو، تلقى إشعاراً بأن اللاعب "لن يكون متاحاً لديه بعد الآن".





وكان ألفيس وميراندا، يشاركان مع منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي الماضية التي أُقيمت في الفترة من 2 إلى 9 سبتمبر (أيلول) الجاري.





وكان يجب على كلا اللاعبين الانضمام إلى تدريبات ساو باولو اليوم، ولكن ميراندا هو من انضم وحده، حيث قال بيلمونت: "انضم ميراندا وتدرب بصورة طبيعية، على عكس ألفيس".





واعترفت إدارة نادي ساو باولو أنها تدين بمبلغ مليوني للاعب برشلونة السابق تبلغ قيمته، بحسب تقارير صحافية، 11 مليون ريالاً برازيلياً (نحو 2.2 مليون دولار).





وأضاف بيلمونت أن إدارة النادي البرازيلي قدمت مقترحاً لسداد المبلغ، ولكن وكلاء أعمال ألفيس رفضوا هذا المقترح.





ودون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، أبلغت الإدارة المدرب الأرجنتيني كريسبو أن "داني ألفيس لن يكون متاحاً بعد الآن للعمل في الفريق".





وصرح بيلمونت: "من المهم تذكر أن ساو باولو أهم منا جميعاً، لا أحد منا أكبر من ساو باولو".





وأضاف مدير الكرة بالنادي أن إداراته القضائية والمالية ستواصل مفاوضاتها مع وكلاء ألفيس لسداد الدين.





يُذكر أن ألفيس، الذي يُعد أحد أكثر اللاعبين تتويجاً بألقاب في العالم، انضم إلى ساو باولو في صيف عام 2019، ولعب معه 95 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وتُوج بكأس بطولة باوليستا هذا العام.