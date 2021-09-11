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الإصابة تلاحق نجم باريس سان جيرمان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن قلب الدفاع الإسباني سرجيو راموس، الذي انضم هذا الصيف للفريق قادماً من ريال مدريد، والذي يتعافى منذ نحو شهرين من مشكلات في ربلة الساق اليسرى، يعاني منذ الأسبوع الماضي من آلام في نفس المنطقة.

وأوضح النادي في بيان أن راموس "شعر الأسبوع الماضي ببعض الآلام في ربلة الساق، واحتاج لتغيير خططه من أجل التكيف معها، على أن يستأنف الأسبوع المقبل استعداداته الفردية على العشب".

وكان مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قد صرح اليوم الجمعة، بخصوص حالة راموس: "لا تقلقني حالته، فهو يواصل السير على ما ينبغي عليه فعله".

وكان بوكيتينو يأمل في لحاق راموس بمواجهة بي إس جي أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري الأبطال منتصف الشهر الجاري، لكن الآلام الجديدة قد تؤجل مجدداً الظهور الأول لقائد ريال مدريد السابق بقميص نادي العاصمة الفرنسية.

وكان راموس (35 عاماً) قد أنهى الموسم الماضي مع الريال ببعض المشكلات البدنية التي حرمته من الظهور بأفضل شكل له، وأدت أيضاً إلى غيابه عن تشكيلة منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا الأخيرة. 

الكلمات المفتاحية

راموس دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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