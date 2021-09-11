تعرف علي القائمة الأولي للفريق المنياوي للموسم الكروي الجديد







استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، تحت قيادة شديد قناوي، علي القائمة الأولي التي سيتم قيدها بالفريق، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2021\2022،



وضمت القائمة الأولي للفريق المنياوي كل من : ‏محمد أبو رتيبة، محمد آدم، برسوم محروس، أحمد جمال، أحمد اسماعيل، محمد عبد المحسن، عمرو عثمان، بدوي عاشور، أيمن ناصر، هشام عبد الشافي، حسن هاشم، محمود عيد بلية،عمار محسن، أحمد اشرف، احمد عصام، محمد عبد الرحيم،محمد أشرف، عمرو نور، محمد مفتاح، محمد كوفي، احمد الاسواني.



ويضم الجهاز الفني للفريق المنياوي كل من : شديد قناوي مديرا فنياً، عماد عبدالمتجلي المدرب العام، وأحمد يحيي مدربا، محمد اسماعيل مدرب حراس مرمى، دكتور محمد دكروري مخطط أحمال، محمد السيد اخصائي علاج طبيعي، محمد خضراوي مدلك، أمير مختار وسامر سيد إداريي الفريق،



وخاض نادي المنيا أول مباراه وديه له علي ملعبه أمام فريق مركز شباب ناصر ملوي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.