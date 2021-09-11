اسعار الدولار مقابل الجنيه بجميع البنوك اليوم السبت 11 -9-2021

رصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم السبت 11 -9-2021 في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم السبت 11-9-2021 في مصر :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.