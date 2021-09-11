عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

استقر مسئولو نادي بيراميدز على رحيل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للسماوي خلال الفترة المقبلة.





رحيل جونياس عن بيراميدز





حيث فجر مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز مفاجأة غير متوقعة عن تبليغ اليوناني بعدم الرغبة في استمراره خلال الفترة القادمة، وذلك نظرا لعدم تحقيق النتائج المطلوبة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن إدارة نادي بيراميدز أبلغت جونياس بالرحيل عن الفريق منذ ساعات في ظل وجود رغبة قوية من الإدارة في تدعيم الفريق بمدير فني يناسب المرحلة المقبلة، وتتناسب طموحاته مع طموحات الفريق في ظل رغبتهم في حصد البطولات.





وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل مع ثنائي من أجل تولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، وهم إيهاب جلال الذي قد توصل مع مسئولى السماوي إلى اتفاق شبه نهائي من أجل تولى منصب المدير الفني بداية من الساعات القليلة المقبلة.





كما أنه أكد أن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر بات هو الآخر قريب من تدريب الفريق الكروي الأول بالسماوي خلال المرحلة المقبلة.





ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن رحيل تاكيس جونياس والتعاقد مع مدير فني آخر خلا الساعات القليلة المقبلة.