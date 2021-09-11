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اول تعليق لوزيرة البيئة على هجوم قرش على أحد الغواصين بالساحل الشمالي (فيديو)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل هجوم سمكة قرش على أحد الغواصين بأحد شواطىء الساحل الشمالي، قائلة إن السجلات الدولية تشير إلى أن شاطىء الساحل الشمالي المصري لم يشهد أي هجوم لأسماك القرش في الفترات القريبة أو البعيدة.

وأشارت "ياسمين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم عندما ورد لهم بلاغ بالواقعة توجه فريق من الوزارة وتم إجراء مسح بمساحة 7 كيلو من ناحية قرية مراسي وعمق 500 متر ولم يتم رصد أي أسماك قرش في المنطقة.

وأضاف أنه كان هناك فريق آخر على الشاطىء يتواصل مع الغواصين وأكدوا عدم رصد أي حوادث تتعلق بأسماك قرش على الشاطىء.

ولفت إلى أن المتخصصين بعد فحص جرح المصاب أكدوا أنه قطع بآلة حادة، وليس له علاقة بأي كائن بحري، مضيفا أن المصاب أخبرهم أنه رأى سمكة وكان معه خنجر واشتبك مع السمكة.

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