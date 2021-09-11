أشعل "السوشيال ميديا".. كشف ملابسات فيديو رقص شباب دون ملابس بالجيزة



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام طبلة بأحد الأفراح وقيام مجموعة من الشباب بالرقص حوله دون ارتداء ملابسهم من الجزء العلوي على أرض بيضاء وإدعاء مصور الفيديو بأن الفيديو بأحد الأفراح بإحدى المناطق بالجيزة وقيام المذكورين بالرقص بكسر لمبات نيون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص مستخدم الطبلة واعترف بحدوث الواقعة منذُ سنة بأحد الأفراح بمنطقة أخرى بالمحافظة.