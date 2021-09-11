Advertisements

يوسف الخال برفقة الممثل فادي إبراهيم.. هل يجتمعان في عمل جديد؟

السبت 11/سبتمبر/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي



نشر الممثل اللبناني ​يوسف الخال​، صورة له برفقة مواطنة الفنان فادي إبراهيم، عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكهن الجمهور حول سر هذه الصورة وخمن بعضهم أن هناك عملا فنيا جديدا يجمع بينهما الفترة المقبلة.

وكان الخال قد نشر مقطع فيديو بعيد ميلاده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يغني الأغنية الشهيرة "Uptown Funk" للنجم العالمي برونو مارس.

كما كشف عن عمره وهو 44 عاماً بتعليق أشار فيه معنى هذ الرقم، قائلاً: "الرقم 44 يعني القوة، الانضباط الذاتي، التوازن، الطاقة الإيجابية والإنجاز.. ع قبال المية للجميع ".

وأثار المنشور إعجاب المتابعين، كما علّقت شقيقته الممثلة اللبنانية ​ورد الخال​ تعليقاً: "إيه هيك"، كما كتبت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​، قائلة: "العمر الطويل بالصحة والنجاح.

أخبار تهمك

الكشف عن آخر تطورات تجديد عقد أشرف بن شرقي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يصدم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أشعل "السوشيال ميديا".. كشف ملابسات فيديو رقص شباب دون ملابس بالجيزة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجم الأهلي على فشل رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن رقم قميص صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يوجه رسالة إلى ميسي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - قرار مفاجيء في الأهلي بشأن الراحلين

منذ ساعة و 7 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 ص

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

09:12 م

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

11:01 م

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements