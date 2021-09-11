يوسف الخال برفقة الممثل فادي إبراهيم.. هل يجتمعان في عمل جديد؟







نشر الممثل اللبناني ​يوسف الخال​، صورة له برفقة مواطنة الفنان فادي إبراهيم، عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وتكهن الجمهور حول سر هذه الصورة وخمن بعضهم أن هناك عملا فنيا جديدا يجمع بينهما الفترة المقبلة.



وكان الخال قد نشر مقطع فيديو بعيد ميلاده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يغني الأغنية الشهيرة "Uptown Funk" للنجم العالمي برونو مارس.



كما كشف عن عمره وهو 44 عاماً بتعليق أشار فيه معنى هذ الرقم، قائلاً: "الرقم 44 يعني القوة، الانضباط الذاتي، التوازن، الطاقة الإيجابية والإنجاز.. ع قبال المية للجميع ".



وأثار المنشور إعجاب المتابعين، كما علّقت شقيقته الممثلة اللبنانية ​ورد الخال​ تعليقاً: "إيه هيك"، كما كتبت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​، قائلة: "العمر الطويل بالصحة والنجاح.

