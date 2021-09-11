تعليق ناري من عمرو أديب بعد القبض على اثنين من الأسرى الفلسطنيين (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على إلقاء القوات الإسرائيلية القبض على اثنين من الأسرى الفلسطنيين الهاربين من سجن جلبوع: "للأسف قبضوا على 2 منهم".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الإسرائيليين يتعاملون مع هذه المواقف "بدون هزار"، لافتًا إلى أن القبض على اثنين من الهاربين لا ينفي قدرتهم على أنهم استطاعوا الخروج من السجن، منوهًا بأن القوات الإسرائيلية أعلنت أن الجندية التي كانت مسؤولة عن برج المراقبة كانت نائمة.





وأوضح: "إحنا مرسوم لنا صورة للجندي الإسرائيلي أنه سوبر مان، وهم أبعد ما يكون عن ذلك، والأسرى الإسرائيليون أثبتوا تحطيم هذه النظرية، منوهًا بأن هذه الحادثة كانت صفعة للأمن الإسرائيلي.



