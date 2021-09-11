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عمرو أديب بعد فوز الزمالك بسوبر اليد على الأهلي: "كسبنا بشكل تراجيدي" (فيديو)
السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:46 ص
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على فوز نادي الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد، قائلا: "مش معقول كل يوم نهني نادي الزمالك".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن نادي الزمالك فاز في آخر ثانية، معلقًا: "وده مش طبع نادي الزمالك"، لافتًا إلى أن النادي الأهلي كان متقدما طوال المباراة على الزمالك.
وأضاف الإعلامي، أن الاحتفال بالبطولة في الملعب كان جميلًا وعبقريًا، متابعًا: "الثانية الأخيرة كسبنا بشكل تراجيدي".