نجوى كرم تكشف عن كواليس "ساحر قلوب" بفيديو طريف





كشفت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ أجواء كواليس تصوير فيديو كليب "​ساحر قلوب​" التي أصدرته مؤخراً والذي يلاقي رواجاً واسعاً.



فنشرت فيديو تظهر حماس الجمهور وتصفيقهم لها أثناء التصوير، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "هيك كان الجو مع الشباب والصبايا بتصوير كليب ساحر قلوب".



وتفاعل الجمهور مع الفيديو إذ أثار إعجابهم وعبروا عنه بالتعليقات.



"ساحر قلوب" من كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون وتوزيع داني حلو. أما الفيديو كليب فهو من إخراج حسن غدار، وهذا التعاون الثاني بينهما بعد كليب "​مغرومة 2​".



وجاءت الأغنية بمثابة تكملة لأغنيتها السابقة "مغرومة 2" الذي كان للممثل السوري معتصم النهار ظهوراً خاصاً، سألها فيه إن كانت بحالة غرام.