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مصرع طفل وسيدة صعقاً بالكهرباء في حادثين منفصلين بالبحيرة (أسماء)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:11 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
لقيت سيدة وشاب مصرعهما صعقًا بالكهرباء في حادثين منفصلين داخل منزلين بمراكز بدر ورشيد، وتم نقلهما إلى ثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات المركزية تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر يفيد استقبال مستشفى بدر المركزي جثة المدعو "يحيى هشام محمد" 15 عاما، مصابًا بصعق كهربائي بالمنزل على طريق المطار القديم البريجات، وتم إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد باستقبال مستشفى رشيد المركزي جثة المدعوة "أمال بكر العدوي" 51 عامًا، مصابة بصعق كهربائي بمنزل بجوار فيلا سورط، وتم إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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