متابعة تصف الكويتية شيماء علي بلفظ خارج.. كيف ردت عليها؟





استعرضت الفنانة الكويتية شيماء علي رسالة من إحدى المتابعات علقت على ملامحها بدون فلتر بطريقة صادمة، حيث كتبت المتابعة: "يا حيوانة لا تصورين بدون فلتر والله بدون فلتر أحلى تخفين جمالج الطبيعي عنا"، وهي الرسالة التي صدمت شيماء علي ودفعتها للرد.



ونشرت شيماء علي رسالة المتابعة وعلقت عليها معبرة عن صدمتها حيث قالت: "دمتيني.. عيب متغدية أنا معاكي ولا متعشية وياك! لا لا انتي قاعدة تستفزني لما قلتي هذا.. استغفر الله، شر البلية ما يضحك، إيشلون، والله عيب، يعني حماس مثلاً، المشكلة إني بطلت محادثات وشات، المشكلة إن كلامها كله حلو ما عدا هذه، بتمدح وتسب، ماني فاهمة.. أنا تفجرت ضحك لأن فيه ناس قاصدة تقول حلو بس مو بتعرف، صدمتني.. أنا بطلت الشات علشان هذا".



وخلال الفترة الماضية فاجئت شيماء علي الجمهور بتغير واضح في ملامحها، حيث اعتمدت الفنانة الكويتية على حقن الفيلر والبوتكس التي غيرت من ملامحها ومنحتها إطلالة جذابة.



رد شيماء علي ليس الوحيد الذي أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وإنما أيضاً تغير ملامحها، فبينما شبهها البعض بالدكتورة خلود شبهها آخرون بالفنانة أصالة، وذلك بعد التغير الواضح الذي بدا على ملامح الفنانة الكويتية.