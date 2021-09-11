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رئيس الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد وبرشلونة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
وكالات

لن يمانع ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إذا قررت أندية يوفنتوس، ريال مدريد، برشلونة الانسحاب من دوري أبطال أوروبا بعدما "حاول الثلاثي قتل كرة القدم".

وكان يوفنتوس والريال، وبرشونة ثلاثة من بين 12 ناديا تم الإعلان أنهم أسسوا بطولة دوري السوبر في أبريل، بجانب أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، أرسنال، توتنهام، ميلان، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد.

ولكن المشروع المثير للجدل فشل في البدء حيث أدى رد الفعل العنيف لانسحاب الأندية الإنجليزية الستة، وتبعها أتلتيكو ثم ميلان فإنتر.

وانسحب الـ12 ناديا المؤسسين من رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) قبل انهيار المسابقة، ولكن تسعة من الأندية المتمردة عادت مرة أخرى.

ومازال الريال وغريمه التقليدي برشلونة بالإضافة إلى يوفنتوس ملتزمون بالتعاون، ومع ذلك ستشارك هذه الفرق في دوري أبطال أوروبا عندما يبدأ دور المجموعات الأسبوع المقبل.

واستهدف سيفرين رؤوساء الأندية الثلاثة، أندريا أنييلي وفلورنتينو بيريز وخوان لابورتا، في تصريحاته لمجلة "دير شبيجل الألمانية" وقال :" تلك الأندية الثلاثة بكل بساطة ليس لديهم رؤوساء أكفاء. هؤلاء الأشخاص حاولوا قتل كرة القدم".

وأضاف :"لن أمانع إذا غادرت هذه الفرق. إنه أمر مضحك للغاية أنهم يريدون صنع بطولة جديدة وفي نفس الوقت يلعبون في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وفي تصريحات له في أبريل الماضي، قال بيريز رئيس رابطة دوري السوبر الأوروبي إن المنافسة ستكون هي منقذة كرة القدم حيث تكافح الأندية للتأقلم مع المشاكل الألمانية التي جلبتها جائحة فيروس كورونا.

وبعد أربعة أشهر فقط، قدم ريال مدريد ثلاثة عروض لكيليان مبابي، الذي دخل عامه الأخير في عقده مع فريق باريس سان جيرمان، وذكر أن العرض الثالث الذي تم رفضه يساوي 200 مليون يورو.

وقال سيفرين عن بيريز :"إنه ينتقد يويفا ويقول أن النادي يمكنه النجاة فقط من دوري السوبر، ثم يحاول التعاقد مع مبابي".

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