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عضو الزمالك يكشف سر تتويج الزمالك بالبطولات

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر

وجه الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التهنئة لفريق كرة اليد بالقلعة البيضاء بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي بعد الفوز بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وقال المندوه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك : “ألف مبروك لملوك اليد، ألف مبروك لكوماندوز أفريقيا ولملوك الصالات، ولكل الزملكاوية، وألف مبروك للاعبين وللجهاز الفني ولمجلس الإدارة على لقب السوبر الإفريقي”.

وأضاف المندوه أنه ينتظر المزيد من فريق اليد في بطولة كأس العالم المقبلة وتحقيق أفضل المراكز، وشدد على أن الزمالك نجح في عهد اللجنة الحالية في حصد العديد من الألقاب بسبب صدق النوايا والعمل الجاد بشكل جماعي”. 

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

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