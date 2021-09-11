عاجل.. منى زكي تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن "لعبة نيوتن" في الدير جيست





أقامت إدارة مهرجان جوائز الدير جيست حفل توزيع جوائز الدورة الـ18، وحضر الحفل عدد كبير من أشهر النجوم والشخصيات العامة.



وتم تكريم النجمة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "لعبة نيوتن"، والذي شاركت به خلال الماراثون الرمضاني الماضي ولاقى نجاحا كبيرا.



كما حصد كلا من النجمين سيد رجب ومحمد فراج جائزتين عن دورهما في "لعبة نيوتن"، ومايان السيد جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وتامر محسن أفضل مخرج، ومسلسل "لعبة نيوتن" أفضل مسلسل.



يذكر أن المهرجان كرم العديد من النجوم؛ إذ حصد الفنان أحمد رزق جائزة عن دوره في مسلسل "في يوم وليلة"، وحصد أحمد زاهر عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وحصد أحمد وفيق حائزة عن دوره في مسلسل "ولاد ناس"، وحصد إدوارد جائزة عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، وحصدت إنجي المقدم جائزة عن دورها في مسلسل "الاختيار 2.