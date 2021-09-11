درة ونرمين الفقي وحنان مطاوع وروجينا يقتنصن جوائز الأفضل في الدير جيست



أقامت إدارة دير جيست حفل توزيع جوائز الدورة الـ18، وحصد عدد كبير من النجوم على دروع تكريمية نظراً لتألقهم خلال أعمالهم الفنية.



وخطفت عدد من النجمات الأنظار بأناقتهن خلال تكريمهن وأبرزهن حنان مطاوع ودرة وروجينا ونرمين الفقي، وتألقن بإطلالات مميزة.



وحصدت الفنانة حنان مطاوع جائزة عن مسلسل "القاهرة كابول"، وحصدت الفنانة درة التونسية جائزة عن دورها في مسلسل "بين السما والارض"، ودينا فؤاد عن مسلسل "اللي مالوش كبير"، ورانيا فريد شوقي عن دورها في مسلسل "ولاد ناس"، وروجينا عن دورها في مسلسل "بنت السلطان"، وشريف سلامة عن "أسود فاتح"، وصفاء الطوخي عن "خلي بالك من زيزي"، ونرمين الفقي عن مسلسل "النمر"، نسرين طافش عن "المداح"، يوسف الشريف عن دوره في "كوفيد 25"، وصبري فواز عن مجمل أعماله، وهاني رمزي وداليا البحيري عن مسرحية "أبو العربي"، وحمادة هلال عن مسلسل "المداح".



وشهد توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18، تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات، منهم: محمد فراج، داليا البحيري وزوجها، صفاء الطوخي، محمد نور، مايان السيد، إنجي المقدم، المطرب أحمد فهمي، سامية الطرابلسي، الفنان القدير سمير صبري.