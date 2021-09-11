حسم الأمر.. موسيماني يطلب رحيل 7 لاعبين عن الأهلي

يخطط جهاز الكرة للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، للتخلص من بعض الأسماء التى لا يحتاج إلى جهودها خلال الموسم الجديد، بعد الإطاحة باللاعب مروان محسن فى الساعات الماضية.





اول الراحلين عن صفوف النادي الأهلي

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن هناك موافقة مبدئية على من جانب الجهاز الفني للمارد الاحمر على خروج بعض الأسماء خلال الساعات القادمة.





ويحاول أمير توفيق، مدير التعاقدات فى النادي الأهلي، تسويق ناصر ماهر، وجونيور أجايى، خلال فترة الميركاتو الصيفي.





ويرغب موسيمانى فى إعارة بعض اللاعبين مثل كريم نيدفيد، ومحمد محمود، ومصطفى البدرى ولا يمانع من إعارة سعد سمير، بالإضافة إلى أحمد نبيل "كوكا" بعد رغبة فريق سموحة فى ضمه.



