الكشف عن حالة مصابي باريس سان جيرمان

كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، عن حالة المصابين، قبل لقاء الفريق أمام كليرمون، غدًا في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.





تعرف على موقف مصابي باريس سان جيرمان قبل اللقاء القادم

وعبر موقعه الرسمي، قال الفريق الباريسي" استأنف كولين داجبا، التدريبات الفردية، وسينضم إلى المران الجماعي يوم الإثنين".





وأضاف "عانى سيرجيو راموس من انزعاج في الساق بالأسبوع الماضي أثناء التأهيل البدني، وتطلب ذلك تعديل برنامجه التأهيلي، وسيستأنف مرانه الفردي في الملعب خلال الأسبوع المقبل".





وتابع نادي العاصمة" لا يزال ماركو فيراتي تحت الرعاية بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة، ومن المقرر عودته خلال 48 ساعة".





وواصل "خوان بيرنات في مرحلة الإعداد، ويواصل عمله الفردي والجماعي بشكل مكثف".





واختتم باريس سان جيرمان" يؤدي ليفين كورزاوا عملًا محددًا بعد شفائه من إصابة في عضلة المقرب، بينما ظل إسماعيل غربي تحت الرعاية هذا الأسبوع بسبب معاناته من عدم ارتياح في عضلة المقرب".



