مايا دياب ترحب بالحكومة اللبنانية الجديدة بأغنية أهلا وسهلا





أعلنت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب عن استعدادها لطرح ​ أغنية جديدة والتي كانت قد روجت لها قبل اسابيع وتحمل عنوان “اهلاً وسهلاً”.



وغردت عبر حسابها في موقع تويتر: “صراحة بعد كم يوم عم نزّل غنيتي الجديدة: يا مراحب خطوة عزيزة.. رح بلّش رحّب من اليوم بالحكومة الجديدة..”.



ومازالت تحصد النجمة اللبنانية نجاح أحدث أعمالها بطريقة الفيديو كليب الذي حمل عنوان حطالي روج التي شاركها فيها الفنان المصري محمود الليثي.



وقد اقتربت لتحقيق المليون الخامس بنسبة عدد المشاهدات على قناة شركة Craft Media على يوتيوب.