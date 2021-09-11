صورة من مسلسل "دف وكفوف" تفضح خضوع هدى حسين لتجميل وجهها





تحصد حاليا الممثلة الكويتية ​هدى حسين​ ثملر نجاح مسلسلها الجديد "​دف وكفوف​، فقد أثارت القصة وشخصية هدى إعحاب المتابعين.



ولكن اقتصر تركيز بعض المتابعين للعمل على فحص وجه هدى في أحد مشاهد العمل وخمنوا أنها قد أجرت عملية شد له عن طريق الخيوط.



وانتشرت صورة من المشهد على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق متابع: "مع ذلك تعتبر هي اللي ماسوت خشمها وخربت شكلها زي الباقي وطالعة تهبل بهالنتيجة".



وقال شخص آخر: "حلو شدها اللي شاف المسلسل راح يعرف انه مرتب".



الجدير بالذكر أن مسلسل "كف ودفوف" من كتابة حمد الرومي وإخراج منير الزعبي ويضم الممثلين منهم خالد البريكي، ابراهيم الحساوي، شيماء علي، روان المهدي، فهد البناي، أحمد شعيب وغيرهم.