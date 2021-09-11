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فيوتشر يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
توصلت إدارة نادي فيوتشر الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز، لاتفاق يقتضي بضم 3 لاعبين من بيراميدز في الموسم المقبل.

ثلاثي بيراميدز على اعتاب الصاعد حديثا للدوري الممتاز
ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن فيوتشر اقترب من الحصول على خدمات الثلاثي محمد فاروق وحارس المرمى أحمد دعدور ورجب بكار.

ولم يتم قيد الثلاثي في القائمة الأولى لبيراميدز، بعد توصل الناديين لاتفاق شبه نهائي لحسم الصفقة.

وعاد دعدور من تجربة إعارة إلى المصري البورسعيدي، كما أن رجب بكار عاد من تجربة إعارة إلى سيراميكا كليوباترا.

واستقر بيراميدز على رحيل محمد فاروق وأحمد دعدور ورجب بكار للاستفادة من عائد بيعهم.

وكان بيراميدز قد استغنى عن خدمات محمود حماده وعبد الله بكري إلى فاركو، كما استغنى نهائيا عن محمد فتحي إلى البنك الأهلي، بجانب رحيل عمرو مرعي وأحمد الشيخ إلى المصري.

وأبرم بيراميدز صفقة وحيدة بشكل رسمي بضم التونسي فخر الدين بن يوسف بعد نهاية عقده مع الإسماعيلي، بينما اقترب من ضم الثنائى المغربي وليد الكرتي نجم الوداد وكريم العراقي نجم المصري.

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