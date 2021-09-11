دوناروما يقترب من الظهور الأول مع باريس سان جيرمان

اقترب الحارس الإيطالي العملاق دوناروما من المشاركة أساسيًا مع الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الجاري بعدما انتقل إلى حديقة الأمراء قادما من الروسونيري.





مشاركة دوناروما مع باريس سان جيرمان

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن دوناروما الصفقة الجديدة الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان يقترب من المشاركة أمام كليرمون، غدا بالدوري الفرنسي.





وتابع الموقع أن إلى أن كيلور نافاس، حارس الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان سيعود اليوم متأخرًا من معسكر منتخب كوستاريكا، وبالتالي من الصعب أن يشارك في مباراة الغد.





وأكمل المصدر أن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب سان جيرمان، استقر على اختيار الحارس الأساسي لباريس في دوري أبطال أوروبا هو دوناروما.





وأتم "كالتشيو ميركاتو" أن بوكيتينو المدير الفني للفريق الكروي الأول باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون مجبرًا على تحديد ترتيب الحراس، حتى لا تشتعل الفتنة في "الباريسي".



