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المغربية دنيا بطمة تثير الجدل في احدث ظهور لها

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت خلالها بجلسة تصوير خضعت لها في احدى الحدائق.

وظهرت بطمة بإطلالة جديدة ومفعمة بالألوان الصيفية وهي الأصفر والأزرق والبرتقالي.

وارتدت قميصاً أصفر وتنورة قصيرة ملونة وضيقة جداً أبرزت تفاصيل جسمها.

وأكملت إطلالتها بحقيبة يد باللون "البيج" وقبعة من اللون نفسه.

وجاءت رد فعل جمهورها صادما بعد أن اتهمها احدهم باستعراض تفاصيل جسدها وأنوثتها بهذه التنورة القصيرة الضيقة.

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