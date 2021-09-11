هشام إسماعيل يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دوره في "إجازه مفتوحة"





كشف الفنان هشام إسماعيل، عن تفاصيل دوره بمسلسل "إجازه مفتوحة"، مشيرًا إلي أنه كان ُمخير بين دورين، واختار دور صديق شريف منير وهو صديق لذيذ يمتلك محل أطفال يريد الاستماع بالحياة وعلى مدار الأحداث يقوم بحل المشاكل.





وأشار هشام إسماعيل في تصريحه لـ "الفجر الفني" إلي أن المسلسل لايت كوميدي إجتماعي تناقش قضيه العلاقات الإنسانية ويقدم عدة رسائل هامة".



كما أعرب عن سعادته بالعمل مع الفنان شريف منير قائلا : "هذا أول تعاون لي معه وهو ممثلي المفضل وأحب مشاهدة أعماله قبل دخولي التمثيل".



مسلسل "إجازة مفتوحة" إخراج عبد الرحمن حماقي بطولة شريف منير، لقاء الخميسي،سميحة أيوب،هشام إسماعيل ،دنيا ماهر وعدد كبير من النجوم