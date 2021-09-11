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موعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة توتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد نقطتين حصدهما من 3 مباريات، حيث تعادل في مبارتين وخسر مباراة و يسعى للتأهل لأحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل توتنهام المركز الأول في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، حيث خاض 3 مباريات حتى الآن وتمكن من الفوز فيهم ويسعى في الموسم الحالي للمنافسة على لقب البريميرليج وإسعاد جماهيره.

ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام وكريستال بالاس يوم السبت 11 سبتمبر 2021 على استاد سيلهرست بارك معقل كريستال بالاس وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports 1 HD Premium ببث المباراة.

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