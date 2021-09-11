مفاجآت في قائمة الأهلي بالموسم الجديد

حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قائمة المارد الأحمر في الموسم الكروي الجديد.





قائمة الأهلي في الموسم الجديد

وأرسل مسؤولو الأهلي قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأولى إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث ضمن القائمة 31 لاعبًا إضافة إلى 5 لاعبين تحت السن.





وجاءت قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للموسم الكروي الجديد كالآتي:-

محمد الشناوى، وعلى لطفى، وسعد سمير، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود متولى، وبدر بانون، ومحمد هانى، وكريم وليد "نيدفيد"، وأيمن أشرف، وعلى معلول، ومحمود وحيد، وعمرو السولية، وأكرم توفيق، ومحمد محمود، وحمدى فتحى، وأليو ديانج، ومحمد مجدى "أفشة"، وناصر ماهر، ومحمد شريف، وحسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، وطاهر محمد طاهر، ووليد سليمان، وصلاح محسن، وحسام حسن، ومصطفى البدرى، ووالتر بواليا، وأليو بادجى، وأحمد ريان، وأحمد رمضان "بيكهام".





وضمت قائمة الأهلي تحت السن: مصطفى شوبير، وفهد جمعة، ومحمد فخرى، وفارس طارق، ووليد مصطفى، وقيد الأهلى اللاعبين حمزة علاء وأحمد نبيل "كوكا"، والعربى بدر، وشادى رضوان من ناشئي الأحمر مواليد 2001.



