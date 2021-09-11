مصطفى حزين لـ"الفجر الفني": أجتهد في "هلاوس" لتقديم عملًا يليق بالجمهور .. ونحتاج أن تأمن بينا وزراة الثقافة





قال الفنان مصطفى حزين، أنها يجسد دور معقد بمسرحيه "هلاوس"، والذي تعرض على خشبه مسرج الهناجر بدار الاوبرا المصرية، وهو الفكره الاقدم والامتاد لشخصيه المؤلف داخل العرض ايضا، بالاضافة إلى أنه الفكرة الاساسية للمخرج وهو الوحيد الذي يستطيع الحديث معه.









وأكد "حزين"، لـ"الفجر الفني"، أن الادوار المختلفه الذي جسدها ارهقته من حتى يستطيع أن يقدم جيمع الشخصيات بالشكل المطلوب والائق بالجمهور الذي حرص على حضور العرض، لافتًا أن المشهد الذي اثار دهشه الجمهور وتفاعلو معه بالتصفيق الحاد الذي ملأ ارجاء المسرح، هو يقدمه بشكل مسمتر في مصر وخارجها، وهو لون من اللوان الفنون في عالم البانتومايم.









وعلى صعيد آخر ناشد الفنان، مصطفى حزين، المسؤولين بوزارة الثقافة، أن تؤمن بفن البانتومايم ومقدميه من جميع المحافظات والاعمار المختلفة، حيث لا يوجد مدرسة واحده فقط لتعليم فن "البانتومايم، والمايم"، مشير إلى أن تجربه "هلاوس"، خرجت للنور بعد مرور 12 عامًا.









ومن ناحية آخرى تحدث، عن اسباب انقطاعه عن تقديم فن "البانتومايم"، داخل مصر، بعد أن قدم لفتره عروضه الخاصه في اماكن خاصه حصل من خلالها على تقديرًا معنويًا ومديًا، حتى أستطاع أن يتجول باعماله المختلفه خارج مصر، وأن السبب لعوده للعرض في مصر مره آخرى هو أنه واحد من اصحاب رحله الكفاح مع المخرج مجمد عبدالله، منذ سنوات مضت، وشاهدًا على المعناه التي مر بيها حتى حصل على موافقة من وزارة الثقافة بعرض هذه التجربة وخروجها للنور.









يذكر أن "هلاوس"، بطولة معتصم شعبان، وجورج فوزي، ومصطفي حزين، وعمر عز، وعبدالله سلطان، وعبدالرحمن القاضي، ونسمة عادل، ويشارك في الأداء كل من ريم عصام وأميرة إبراهيم وإعداد وإخراج وإعداد موسيقي محمد عبدالله كما شارك في تدريب الممثلين كل من مصطفى حزين وأحمد نجدي "أوسكار" ،قام بمكساج الصوت يسرا توفيق وتنفيذ الصوت عمر شقير، والديكور إهداء الفنان عمرو عبدالله، والإضاءة إهداء الفنان أبو بكر الشريف وتصميم وتنفيذ الملابس أميرة صابر، وإكسسوار هاجر كمال، وماكياج وأقنعة محمد فوزي "بكار"، ومساعدين إخراج تحت التمرين يوسف هاني وبسمة ناروز، ومروة حسن مساعد مخرج ، واحمد رضا مخرج منفذ، وشكر خاص لميريت ميشيل واحمد فؤاد واحمد الشاذلي ومحمد حجازي.



