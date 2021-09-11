موعد مباراة آرسنال ضد نوريتش سيتي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة آرسنال ضد نوريتش سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





ومن المقرر أن تقام مباراة آرسنال ونوريتش سيتي يوم السبت 11 سبتمبر 2021 على إستاد الإمارات معقل المدفعجية وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.





وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة مساءا بتوقيت السعودية والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports 3 HD Premium ببث المباراة.





يحتل نوريتش سيتي المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بلا رصيد من النقاط من 3 مباريات خاضها حتى الآن ويطمح نوريتش في خطف الثلاث نقاط من آرسنال من أجل الحصول على دفعة معنوية والبقاء في البريميرليج في الموسم المقبل.





في حين يحتل آرسنال المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بلا رصيد من النقاط من 3 مباريات خاضها حتى الآن ويأمل في استعادة ذاكرة الانتصارات التي افتقدها منذ بداية الموسم الحالي بالإضافة إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم الجديد.



