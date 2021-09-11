الكشف عن حقيقة تعاقد الأهلي مع شادي حسين

تردد العديد من الأبناء بشأن اقتراب مسؤولي النادي الأهلي من التعاقد مع شادي حسين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي الجاري.





تعاقد الأهلي مع شادي حسين

ويبحث مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح، التعاقد مع شادى حسين من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي فريق سراميكا كليوباترا في الموسم الجديد.





من جانبه قال مصدر بالنادي الأهلي أن مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قاموا بعرض خدمات شادي حسين على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لبحث إمكانية ضمه لصالح المارد الأحمر.





وأتم المصدر موضحا أن شادي حسين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي فريق سيراميكا كليوباترا، تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لمحاولة تحريك المياة الراكدة فى الصفقة.



