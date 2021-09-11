تطورات مثيرة بشأن رحيل بوجبا عن اليونايتد

أفادت تقارير صحفية اسبانية، عن آخر تطورات مستقبل الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي.





وينتهي تعاقد بوجبا مع الشياطين الحمر في يونيو المقبل، ولاسيما لن يوافق الدولي الفرنسي على التجديد حتى الآن.





وبحسب المعلومات الواردة ببرنامج "كواترو" الإسباني، فإن المان يونايتد سيحاول مرة أخيرة إقناع بوجبا بالتجديد قبل يناير المقبل".





وأضافت:"وفي حالة فشل المفاوضات سيقرر مانشستر يونايتد عرض بوجبا للبيع في الميركاتو الشتوي المقبل".





واختتمت:"رفض الدولي الفرنسي عروضًا من يوفنتوس وباريس سان جيرمان في الصيف الماضي، ويرتبط حاليًا بالانتقال إلى ريال مدريد مجانًا في الموسم المقبل".



