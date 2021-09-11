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ناقد رياضي: هناك فرق كبير بين التعصب الكروي والانتماء

السبت 11/سبتمبر/2021 - 06:06 ص
بوابة الفجر
قال الناقد الرياضي جمال الزهيري، إن هناك فرق كبير بين التعصب والانتماء الكروي، حتى لو الانتماء صادق للناس الذي يشجعه ويحبه الشخص، لا يصل إلى حد التعصب والخروج عن النص.

وأضاف الزهيري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك نغمة جديدة انتشرت بين بعض مشجعي كرة القدم، يتنمون فيها الهزيمة للفريق المنافس إذا لعب مع فريق آخر غير الفريق الذي يشجعه.

وتابع، أنه في الماضي كان الأشخاص يشجعون الفرق المنافسة في حالة مواجهتهم مع فرق أخرى لمجرد كونها فرق أو أندية مصرية، وهو أمر طبيعي.

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