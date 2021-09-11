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محمد صلاح: الوديات سلاح الماظة لمزاحمة كبار القاهره

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:05 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


أوضح محمد صلاح المدير الفني لفريق ألماظة بالقسم الثالث أن فترة الإعداد الحالية تشهد خوض عدد من الوديات من اجل الإستقرار على القوام الأساسي قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثالث .

وقال صلاح في تصريح خاص أن الفترة السابقة شهدت خوض بعض المباريات الودية مع عدة فرق ابرزهم اسوان والاتصالات والاوليمبي التي أسفرت عن العديد من المكاسب الفنية وتحقيق الانسجام والترابط بين اللاعبين القدامى والتعاقدات الجديدة .

وأشار المدير الفني أن مجلس إدارة نادي ألماظة بقيادة نبيل عبد الحي وأعضاء المجلس يساندوا الفريق بكل جدية وإخلاص بشكل قوي بجانب التعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين .

واختتم صلاح تصريحات بأن المرحلة المقبلة من فترة الإعداد ستشهد إقامة مباريات مع أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني قبل خوض الموسم الجديد ومواجهة فرق مجموعة القاهرة .

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