"الصحة" تكشف تفاصيل فاعلية لقاح كورونا (فيديوجراف)

كشفت وزارة الصحة في «فيديوجراف» نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفاصيل ومعلومات حول لقاح فيروس كورونا.





وأوضحت أن اللقاح تم اختباره في التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة عليه تحت مسمى الاستخدام الطارئ.





وأشارت إلى أن اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا، كما أنه يقلل من شدة الأعراض.





الوزارة تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الالتزام والاستمرار في اتباع قواعد الوقاية من العدوى حتى بعد تلقي اللقاح.





وأكدت الوزارة أن اللقاح مجانى ومتاح للمصريين وغير المصريين، ويمكن أخذه من عمر ١٨ عاما، لافته إلى أن اللقاح خطوة تحميك وتحمى من حولك من الإصابة بفيروس كورونا.





وأكدت أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 657 مركزا بدلًا من 580 مركزًا، وعدد مكاتب السفر إلى 145 مكتبا بدلًا من 134 مكتبا، على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه جار تجهيز "مراكز كبرى" في محافظتي الشرقية وأسيوط.





الوزارة تناشد المواطنين التسجيل

وناشدت المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.





وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساء.





وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية 21 مليونا و881 ألفا و600 جرعة لقاحات فيروس كورونا.





وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.



