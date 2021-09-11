هشام إسماعيل: هذه رسالتي من حكاية "قلب مفتوح".. والقصص المنفصلة بها مُتعه فنية (خاص)



أوضح الفنان هشام إسماعيل، سبب تحمسه لكتابة حكاية "قلب مفتوح"، مشيرًا إلي أنه في البداية تلقى إتصالا من المنتج الفني شادي علام وهو منتج ذو طابع خاص ويفهم في الكتابة وأعجب من قبل بمسلسل "حلوة الدنيا سكر" وأخبره بأنه يتم التحضير للموسم الثاني من مسلسل "ورا كل باب" وسوف تناقش حكاياته التأثير العام للسوشيال ميديا ،ومن هنا تحمس للغاية وكتب فكرة عن وقوع رجل في الخمسينات في حب فتاة عبر السوشيال ميديا،وشعرت في البداية إنها فكرة تقليدية ولكن وجد أنها ستكون مختلفه بعد ذلك



وأشار هشام إسماعيل في تصريحه لـ"الفجر الفني" إلي أن ما يريد توصيله من هذه الحكاية، هو أن لا تفتح قلبك لمن لا يستحق والسوشيال ميديا ليست حقيقية في أغلب الأحيان.



كما أعرب هشام إسماعيل. عن سعادته بنوعية الأعمال ذات القصص المنفصلة قائًلا : "أحب فكرة الأعمال المنفصلة وأفضلها للغاية حاليًا وتعطيني مرونة كممثل وككاتب لانتاج أفكار مختلفة ومواضيع جديدة على عكس تصوير مسلسل واحد في أربع أو خمس أشهر،فهي بها متعة جيدة وتظهر براعة الممثل بشكل جيد ولا تسبب ملل لدي المشاهد".





يذكر أن حكاية " قلب مفتوح" تأليف هشام إسماعيل وبطولة كمال أبو ريه،ميدو عادل،رانيا ملاح،فيدرا