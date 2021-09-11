Advertisements

هشام إسماعيل: هذه رسالتي من حكاية "قلب مفتوح".. والقصص المنفصلة بها مُتعه فنية (خاص)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز

أوضح الفنان هشام إسماعيل، سبب تحمسه لكتابة حكاية "قلب مفتوح"، مشيرًا إلي أنه في البداية تلقى إتصالا من المنتج الفني شادي علام وهو منتج ذو طابع خاص ويفهم في الكتابة وأعجب من قبل بمسلسل "حلوة الدنيا سكر" وأخبره بأنه يتم التحضير للموسم الثاني من مسلسل "ورا كل باب" وسوف تناقش حكاياته التأثير العام للسوشيال ميديا ،ومن هنا تحمس للغاية وكتب فكرة عن وقوع رجل في الخمسينات في حب فتاة عبر السوشيال ميديا،وشعرت في البداية إنها فكرة تقليدية ولكن وجد أنها ستكون مختلفه بعد ذلك

وأشار هشام إسماعيل في تصريحه لـ"الفجر الفني" إلي أن ما يريد توصيله من هذه الحكاية، هو أن لا تفتح قلبك لمن لا يستحق والسوشيال ميديا ليست حقيقية في أغلب الأحيان.

كما أعرب هشام إسماعيل. عن سعادته بنوعية الأعمال ذات القصص المنفصلة قائًلا : "أحب فكرة الأعمال المنفصلة وأفضلها للغاية حاليًا وتعطيني مرونة كممثل وككاتب لانتاج أفكار مختلفة ومواضيع جديدة على عكس تصوير مسلسل واحد في أربع أو خمس أشهر،فهي بها متعة جيدة وتظهر براعة الممثل بشكل جيد ولا تسبب ملل لدي المشاهد".


يذكر أن حكاية " قلب مفتوح" تأليف هشام إسماعيل وبطولة كمال أبو ريه،ميدو عادل،رانيا ملاح،فيدرا

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 10 ساعة

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تطور مثير في مستقبل ديمبلي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 14 ساعة

حسم الأمر.. موسيماني يطلب رحيل 7 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يرد على انتقال عبدالله السعيد للزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت في قائمة الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

شعور الخيانة يسيطر على ميسي بسبب لابورتا

منذ ساعة

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:17 م

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

01:01 ص

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

09:12 م

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

شعور الخيانة يسيطر على ميسي بسبب لابورتا

06:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements