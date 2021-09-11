مريم أبو عوف عن مشاركتها في "ميدفست": "لي الشرف ومبسوطة إني بشارك في مهرجان يجمع بين الفن والطب" (حوار )





تشارك المخرجة مريم أبو عوف، في مهرجان ميدفست ايجيبت للمرة الثانية علي التوالي لحبها بما يجمع الفن مع الطب النفسي وحبها أيضاً لمشاهدة الأفلام القصيره ودعم القائمين عليها









وأجرى الفجر الفني، معها الحوار التالي..





حدثينا عن مشاركتك في المهرجان

هذه ثاني مره أشارك في مهرجان ميدفست ومبسوطة وده شرف ليا و بحبه جدا لأنه لقي العلاقه بين الفن والطب سواء سينما أو غيره وده شئ موجود طول عمره ، وان احنا كان عندنا دكاتره بقوا فنانين مثل والدي الله يرحمه ودائماً بشوف أن الطبيب بداخله فنان عشان كده المهرجان قريب لقلبي جداً





ما توقعاتك للأفلام التي س تعرض؟

إن شاء الله هتبقي افلام حلوه عشان هما اختياراتهم كويسه دايماً ف انا متأكدة أنها أفلام هتعجبنا.





هل بإمكانك أن تكشفي تأثير الأفلام على الأسرة والطفل.. وما إن كان هذا التأثير ايجابيًا أم سلبيًا؟

تأثير الفن علي الناس عموماً اهم تأثير بعيداً عن الكلام الكبير زي الفن الهادف أو الرسايل الموجهة اللي أنا مبحبهاش خالص بس الفن عموماً بيسمو بالإنسانية علشان كده في فن ، احنا لما مشاعرنا تسمو احنا كبني آدمين هنسموا بكل حاجه ولم يكن للفن تأثير سلبي إطلاقاً التأثير السلبي يأتي من التربيه ، والناس التي تلوم الفن من أعمال بلطجه وغيره ده مش صحيح أبداً .



