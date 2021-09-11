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السكة الحديد يفوز علي الترسانة في احتفالات مئوية الشواكيش

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:24 ص
بوابة الفجر
ميادة كرم


تغلب فريق السكة الحديد بقيادة امير عزمي علي حساب مضيفه الترسانة بقيادة طارق السيد بركلات الترجيح 5 / 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما بالتعادل الإيجابي 1/1 في احتفالات مئوية الشواكيش.

وقام مجلس ادارة نادى السكة الحديد بإهداء كاس المئوية لمجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة المحاسب طارق السعيد حسانين بعد الفوز بالمباراة.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور على مصيلحي وزير التموين، احتفالية نادي الترسانة بمرور مائة عام على تأسيسه، بحضور النائب طارق سعيد حسنين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي الترسانة وأعضاء مجلس الإدارة والكابتن مجدي عبد الغني.

وأكد صبحي أن نادي الترسانة من الأندية العريقة في مصر، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تهتم وتدعم جميع الأندية حيث يعتبر نادي الترسانة من الاندية القوية في مصر ولديها تاثير قوي في إخراج الرياضيين المتميزين في الألعاب المختلفة الأمر الذي يثري ويضيف للرياضة المصرية.

وحضر الحفل مجموعه كبيره من النجوم منهم مجدي عبدالغني وفاروق جعفر ومصطفى رياض وعدد من قدامى الرياضيين .

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