موعد مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليستر سيتي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة ليستر سيتي أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كينج باور ستاديوم، معقل الثعالب.





ويحتل ليستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 نقاط، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز السابع برصيد 6 نقاط أيضًا.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.



