الأهلي يصدم بيراميدز في صفقة الساحر

وجهت إدارة الأهلي صدمة قوية لنظيرتها في بيراميدز، حيث قامت بوضع شرطً تعجيزي في صفقة انتقال نجم الفريق ناصر ماهر إلى الفريق السماوي الذي طب التعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية.





واشترط الأهلي الحصول على 15 مليون جنيه من أجل بيع ناصر ماهر في الوقت الذي ترغب فيه إدارة بيراميدز في التعاقد مع ماهر مقابل 7 ملايين جنيه فقط الأمر الذي تسبب في تجميد المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.





ويعتبر ناصر ماهر من أبرز المطلوبين لتدعيم خط هجوم بيراميدز في الموسم المقبل في الوقت الذي خرج فيه ماهر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لعدم وجود حاجة لخدماته الفنية.





ولجأ الأهلي إلى رفع المقابل المادي ردا على تعثر المفاوضات مع بيراميدز لانتقال إبراهيم عادل إلى المارد الأحمر بينما يضغط ناصر ماهر على إدارة القلعة الحمراء من أجل تسهيل مهمة رحيله بسبب رغبته في التعاقد مع بيراميدز قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.





وتحدث ناصر ماهر مع المسئولين في الأهلي من أجل تحقيق رغبته خاصة أنها فرصة أمامه لتأمين مستقبله بالإضافة إلى أن استمراره يعني عدم مشاركته في المباريات الرسمية.





وأضاف المصدر أن ناصر ماهر غاضب من طريقة الأهلي في التعامل مع عرض بيراميدز ويطمح في تسهيل المهمة خلال الأيام المقبلة.



