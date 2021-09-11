تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليستر في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي نادي ليستر سيتي أمام نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة ليستر سيتي أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كينج باور ستاديوم، معقل الثعالب.





ويحتل ليستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 نقاط، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز السابع برصيد 6 نقاط أيضًا.





ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: سكوت كارسون.





خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - جواو كانسيلو.





خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا.





خط الهجوم: جاك جريليش - رحيم سترلينج - فيران توريس.



