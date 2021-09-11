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الاتحاد السكندرى يقترب من ضم " أوسة " بالميركاتو الجاري

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
اقترب مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، من التعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، وذلك في إطار تدعيم صفوف زعيم الثغر قبل انطلاق الموسم الجديد.

واستقر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، على ضم محمد عبد المنصف، لما يمتلكه من خبرة، علاوة على تألق صاحب الـ44 عامًا في الموسم الماضي.

الكشف عن أسباب التفاوض مع " أوسة"
ويأتي التفاوض مع عبد المنصف، بعد خروج عماد السيد من حسابات الجهاز الفني منذ الموسم الماضي، كما تم تدعيم هذا المركز بالتعاقد مع أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي.

وكان محمد عبد المنصف قد تلقى مفاوضات من النادي الإسماعيلي في الفترة الماضية، إلا أن تأخر إجراءات التعاقد من إدارة الدراويش تسببت في توقف المفاوضات، واتجه مسئولى القلعة الصفراء للتعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم وعماد السيد خلال الفترة الماضية.

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