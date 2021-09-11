إنبي ينتظر موقف الأهلي بشأن ضم نجم الفريق

يترقب جهاز الكرة في صفوف فريق إنبي، رد النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات محمد محمود لاعب القلعة الحمراء.





إنبي يترقب موقف محمد محمود

حيث كشف مصدر مطلع في جهاز الكرة في إنبي، برغبة حلمي طولان مدرب الفريق، في ضم محمد محمود على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.





ويرغب طولان في إضافة بعض العناصر المميزة إلى صفوف إنبي، خاصة في ظل قدرة محمد محمود على اللعب في خط الوسط وتحت رأس الحربة.





وينتظر جهاز الكرة في إنبي رد النادي الأهلي، وذلك بعد طرح الأمر على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.





أرقام محمد محمود مع الأهلي:-

وكان محمد محمود قد ابتعد عن التواجد في المستطيل الأخضر، خلال آخر موسمين وذلك بعد تعرضه لبعض الإصابات القوية.





موقف إنبي في بطولة الدوري العام الماضي :-

يذكر أن إنبي تواجد خلال الموسم الماضي في المركز السادس بمسابقة الدوري الممتاز، حيث حصد الفريق 49 نقطة من 34 لقاء.



