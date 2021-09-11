يوفنتوس يستعد لحسم صفقة نجم برشلونة

أظهر نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمامًا بالتعاقد مع واحد من نجوم نظيره برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي يوفنتوس مهتم بشكل كبير بضم الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة في الصيف المقبل.





وكشفت التقارير أن نادي يوفنتوس ينوي التعاقد مع ديمبلي في الصيف المقبل بشكل مجاني عقب انتهاء عقده مع البارسا.





وأشارت التقارير إلى أن برشلونة يحاول منذ فترة تجديد عقد ديمبلي لموسم وحيد على الأقل تجنبا لرحيله بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي المقبل، وسيحاول حسم هذا الأمر في الفترة المقبلة.



