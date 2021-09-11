ريال مدريد يدخل صراع التعاقد مع نجم ليستر سيتي

كشفت تقارير صحافية عن انضمام ريال مدريد وبرشلونة إلى مانشستر يونايتد في صراع التعاقد مع نجم ليستر يوري "تيلمانز".





وشهدت الفترة الماضية تألق والضح لتيلمانز في ملعب كينج باور منذ أن انضم للثعالب مقابل رسم قياسي للنادي قدره 40 مليون جنيه إسترليني في عام 2019.





مجموعة من الأندية الكبرى ترغب في ضم اللاعب :-

ويدعي خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن مجموعة من الأندية الكبرى تراقب الآن لاعب خط الوسط قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد رومانو أن يونايتد وريال مدريد وبرشلونة من بين المرشحين للتعاقد مع الدولي البلجيكي.





وأضاف الصحفي الإيطالي ، أن هذا يمكن أن يكون من أبرز قصص الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب ما ورد سيتحرك يونايتد لضم الاعب البالغ من العمر 24 عامًا إذا رحل بول بوجبا العام المقبل.





وينتهي عقد بوغبا مع الشياطين الحمر في يونيو ولا يبدو قريبًا من توقيع صفقة جديدة في أي وقت قريب.





وفقًا لشبكة إي إس بي إن، على الرغم من ذلك ، سيتم إدراج نجم وست هام ديكلان رايس أيضًا في قائمة انتقالات أولي جونار سولشاير في حالة خسارة خدمات بول بوجبا أيضًا.





أرقام تيلمانز مع ليستر سيتي :-

وسجل تيلمانز 18 هدفًا وصنع 19 تمريرة حاسمة في 112 مباراة مع ليستر في جميع المسابقات.





لكن لم يكن أي من أهدافه أكثر أهمية من هدفه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي ، والذي أدى إلى الفوز على تشيلسي في ويمبلي.



