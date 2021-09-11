بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تراجع عن إعارة سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعدما كان قريبا من مغادرة القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأوضحت التقارير ن محمود الخطيب، رئيس النادي، تدخل بنفسه للإبقاء على سعد سمير، بحديثه مع بيتسو موسيماني، وإقناعه بضرورة استمرار اللاعب مع الأهلي، مما دفع المدير الفني للموافقة على طلب رئيس النادي.





وتقرر تجديد إعارة محمد عبدالمنعم، كامبوس، مدافع الفريق، والذي تمت استعادته بعد تألقه خلال الإعارة مع سموحة؛ مشيرًا إلى أن كامبوس سينضم لصفوف فريق فيوتشر إف سي.





وجاء قرار الخطيب بسبب رغبته في عدم تكرار ما حدث مع حسام عاشور، قائد الفريق السابق؛ وتكريم سعد سمير ووليد سليمان، بإنهاء مسيرتهما في النادي.





ويعتمد بيتسو موسيماني بشكل أساسي ، على الرباعي أيمن أشرف، وبدر بانون، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم.



