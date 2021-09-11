كارتيرون يحدد شرطا وحيدا لبقاء "السعيد" مع الزمالك

حدد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، شرطًا وحيدًا لبقاء عمر السعيد مع الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.





واشترط المدرب الفرنسي بقاء عمر السعيد في حالة فشل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال ميركاتو الصيف الجاري.





ويتمسك المدرب بوجود مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.





ومن المنتظر أن يستمر السعيد مع الزمالك حال فشل الإدارة في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.



